Lo skipper italiano ha invitato il pubblico a partecipare a Napoli, parlando dell’attesa per l’America’s Cup del 2027. Ha descritto le fasi che precedono la vittoria, come le manovre invisibili e gli allenamenti intensi. Le attività si sono svolte tra Cagliari e il Golfo di Napoli, dove i team hanno preparato le imbarcazioni e perfezionato le tecniche di navigazione.

«Prima della vittoria, c’è il vento. Prima della regata, ci sono mille manovre invisibili. Vele spiegate e allenamenti intensi tra Cagliari e il Golfo di Napoli in attesa dell'America's Cup del 2027». Sui social circola un bellissimo post su Instagram diffuso dalla pagina di Sport e Salute. «Siamo a un anno dalla Coppa. Continua la preparazione con l'AC75 a Cagliari e contemporaneamente stiamo navigando a Napoli davanti a Castel dell'Ovo dove sarà il campo di regata», racconta nel video il velista skipper di Luna Rossa Massimiliano Sirena. «C'è un team che lavora giorno e notte a Bagnoli per bonificare quell'area e renderla disponibile prima possibile per la costruzione delle nuove basi». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - America's Cup, l'entusiasmo dello skipper Massimiliano Sirena: «Accorrete tutti a Napoli»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

America's Cup, l'entusiasmo di Massimiliano Sirena: «Accorrete tutti a Napoli»La pagina ufficiale di Luna Rossa su Instagram invita il pubblico a partecipare a Napoli, evidenziando l’entusiasmo di Massimiliano Sirena.

America's Cup a Napoli, oggi un anno esatto al via. Max Sirena: «Venite tutti a tifare Luna Rossa»A un anno dall'inizio della 38ª America's Cup a Napoli, la regata è prevista per il 10 luglio 2027, quando il direttore di regata darà il via alla...

Temi più discussi: Max Sirena scalda l'America's Cup: Ne ho vinte due, ma con Luna Rossa sarebbe un'altra cosa...; Max Sirena racconta la sfida di Luna Rossa verso Napoli 2027; America's Cup: Sirena: 'Il sogno è vincere la Coppa in Italia'; America's Cup, Max Sirena: Napoli è il valore aggiunto, tutti se ne innamoreranno.

America's Cup, l'entusiasmo di Massimiliano Sirena: Accorrete tutti a NapoliPrima della vittoria, c’è il vento. Prima della regata, ci sono mille manovre invisibili. Scrive così in un post su Instagram la pagina ufficiale di Luna ... ilmattino.it

La mia intervista a Max Sirena, AD di @lunarossa, per @nss_sports_ x.com

America's Cup: Sirena: 'Il sogno è vincere la Coppa in Italia'Ho tatuato sul petto il nome di Luna Rossa e la bandiera italiana. Ho avuto l'opportunità di fare quello che sognavo da piccolo, ora mi manca di realizzare il sogno di vincere la Coppa America in Ita ... ansa.it