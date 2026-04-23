Luna Rossa Max Sirena annuncia quando scenderà in acqua la nuova barca per l’America’s Cup

Max Sirena ha annunciato che la nuova barca di Luna Rossa sarà varata nei prossimi mesi e scenderà in acqua prima della prossima edizione dell’America’s Cup, prevista tra poco più di un anno. La squadra sta portando avanti i lavori di preparazione e test, con l’obiettivo di essere pronta per le regate che si svolgeranno in una località ancora da confermare. La data di presentazione ufficiale non è ancora stata comunicata.

Manca poco più di un anno alla prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nell’estate del 2027: la competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà alle nostre latitudini per la prima volta nella storia, offrendo uno spettacolo senza eguali e con una flotta partente decisamente agguerrita. Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay e gli statunitensi di American Racing si sfideranno per decidere chi avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la prestigiosa Vecchia Brocca. Intanto cresce l’attesa per la prima regata preliminare, prevista dal 21 al 24 maggio in quel di Cagliari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luna Rossa, Max Sirena annuncia quando scenderà in acqua la nuova barca per l’America’s Cup Notizie correlate America’s Cup, Andrea Tesei lascia Luna Rossa e viene ingaggiato da Ben Ainslie!Andrea Tesei lascia Luna Rossa e si unisce al Challenger britannico GB1 in vista dell’America’s Cup 2027 di vela: l’italiano vanta una grande... America’s Cup 2027, Dalton: “I lavori procedono. Spero in un seguito per tutti i team, non solo per Luna Rossa”“Siamo felici di essere qui, tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo a Napoli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Preliminare di America's cup, Luna Rossa si prepara; Peter Burling: Luna Rossa non ha niente meno di New Zealand: storia, uomini e velocità per la America's Cup; Coppa America: Il Team New Zeland scrive Napoli sui Foill, Max Sirena si arrabbia; America's Cup, Peter Burling fa sognare l'Italia intera: Luna Rossa ha tutto per vincere. Questa sfida mi intriga. Luna Rossa, Max Sirena annuncia quando scenderà in acqua la nuova barca per l’America’s CupManca poco più di un anno alla prossima edizione della America's Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nell'estate del 2027: la competizione ... oasport.it Max Sirena e l’America’s Cup che cambia: «Donne in equipaggio, grande chance»Dal 21 al 24 maggio, a Cagliari, le Regate Preliminari. Parla il CEO di Luna Rossa: «La Coppa America ha un potenziale devastante. Finora era una start-up: a Napoli vedrete regate più avvincenti. Quot ... editorialedomani.it Ecco la nuova Luna Rossa che proverà a portare in Italia la Coppa America - IL VIDEO - facebook.com facebook