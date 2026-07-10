Arezzo, 10 luglio 2026 – . Dal 15 luglio assistenza pediatrica per i casi di minore gravità. Parte il 15 luglio, in via sperimentale, il PIR pediatrico (Punto di Intervento Rapido Pediatrico) all'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Si tratta della prima sperimentazione della Asl Toscana sud est in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale 44 del 2025. E' infatti il primo PIR pediatrico aziendale attivo 7 giorni su 7, sia nei giorni feriali che nei fine settimana, con una copertura continuativa nella fascia oraria diurna. Il servizio, che pur trovandosi all’interno del presidio ospedaliero è territoriale e fa capo alla zona distretto, permette alle famiglie di accedere direttamente a una visitaconsulenza pediatrica per problematiche cliniche a bassa priorità, offrendo una risposta più rapida e appropriata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambulatorio PIR pediatrico in Valdarno: parte la sperimentazione del servizio territoriale 7 giorni su 7

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