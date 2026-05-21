Nuovo ambulatorio pediatrico dedicato al neurosviluppo

L’ASL di Ascoli ha aperto un nuovo ambulatorio pediatrico dedicato al neurosviluppo presso la sede del distretto sanitario di Grottammare. La struttura si aggiunge alle prestazioni già offerte dall’ospedale e mira a fornire assistenza specializzata ai bambini con problematiche di sviluppo neurologico. L’apertura si inserisce in un progetto di potenziamento dei servizi sanitari dedicati all’età pediatrica, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle cure sul territorio. La nuova struttura è operativa da questa settimana.

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L’Ast di Ascoli amplia l’offerta delle proprie prestazioni nella sede del distretto sanitario di Grottammare. Dal prossimo primo giugno, nel poliambulatorio in via Crucioli di Grottammare, sarà attivo un nuovo servizio per i disturbi del neurosviluppo in età pediatrica a cura dell’ Unità multidisciplinare dell’età evolutiva. L’ambulatorio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, e potrà contare sulla presenza alternata di specialisti afferenti all’Umee. "Grazie all’acquisizione di un’unità aggiuntiva di terapista della neuropsicomotricità per l’età evolutiva – spiega il direttore facente funzione Cure tutelari dell’Ast di Ascoli, Tiziana Capriotti -, sarà possibile garantire la presenza bisettimanale di questa figura, che sarà integrata da quella di un logopedista e di un fisioterapista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ambulatorio pediatrico dedicato al neurosviluppo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Disturbi del neurosviluppo, ambulatorio al viaLa Cooperativa Amicizia ha attivato a Codogno “Il Giglio“, ambulatorio riabilitativo dedicato ai minorenni con disturbi neurologici e del... Endometriosi, al Policlinico un ambulatorio dedicato per diagnosi e cura multidisciplinareAttivato un percorso assistenziale strutturato con équipe specialistica per presa in carico, trattamento e follow up delle pazienti. A Grottammare dal primo giugno nuovo ambulatorio Ast per l'età evolutivaDal prossimo primo giugno il distretto sanitario di Grottammare amplierà la propria offerta assistenziale con l'attivazione di un nuovo ambulatorio dedicato ai disturbi del neurosviluppo in età evolut ... ansa.it La Pediatria offre nuovi servizi. Ecco l’ambulatorio di OftalmologiaLa pediatria dell’ospedale Murri continua a rafforzare e ampliare l’offerta di servizi dedicati alla salute dei più piccoli. Tra le novità più recenti rientra l’attivazione dell’ambulatorio di ... ilrestodelcarlino.it