Vallata il Pir è in fase di rodaggio Medici già operativi nelle ore diurne Manca parte del personale sanitario

In Valbisenzio è stato avviato il servizio Pir, con due presidi situati a Vaiano e Vernio, entrato in funzione il 1° aprile. Il servizio si trova ancora nella fase di rodaggio, anche se i medici sono già operativi durante le ore diurne. Attualmente, si rileva la mancanza di parte del personale sanitario necessario per il funzionamento completo del servizio. L’attivazione è stata annunciata in modo discreto e senza grandi annunci pubblici.

E’ partito un po’ in sordina il servizio Pir in Valbisenzio, che arriva con due presidi, uno a Vaiano e uno a Vernio (rispettivamnete all’ex distretto sulla 325 e in via Caduti della Direttissima): attivo dal 1° aprile, il servizio è in fase di rodaggio, anche se i medici sono già operativi. Ma come funzionano i Pir valbisentini? L’ Asl Toscana Centro spiega: "La programmazione prevede l’apertura di 12 ore diurne dal lunedì al venerdì (8-20) a cui si sussegue – di sabato, domenica e prefestivi – la presenza della continuità assistenziale (guardia medica, ndr). A Vaiano e nelle altre sedi è in corso di strutturazione del Pir e sono stati effettuati già a marzo bandi per reperire medici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vallata, il "Pir" è in fase di rodaggio. Medici già operativi nelle ore diurne. Manca parte del personale sanitario Notizie correlate Personale sanitario nelle Marche: concorsi per l'assunzione di 12 mediciLe procedure riguardano diverse discipline specialistiche considerate strategiche per il funzionamento della rete sanitaria: psichiatria, medicina... Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso nelle ore diurne per un meseIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del manufatto... Una raccolta di contenuti Si parla di: Vallata, il Pir è in fase di rodaggio. Medici già operativi nelle ore diurne. Manca parte del personale sanitario. La Vallata suona il rock al VidiaÈ tempo di ‘Natale nella Vallata Rock’ al Vidia Club, che questa sera dalle 21 ospita un evento a ingresso libero che intreccia musica dal vivo, parole e festa, con un’attenzione particolare ai ... ilrestodelcarlino.it Pir in Toscana: sperimentazione prorogata, ma cambiano le modalità di accessoFirenze, 10 giugno 2025 – Concluso il primo semestre di sperimentazione per i sei Punti di intervento rapido (Pir) dell’Asl Toscana centro, pensati per gestire le urgenze minori attenuando la ... lanazione.it