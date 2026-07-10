Alzheimer svolta storica | nuova PET scopre la malattia prima dei sintomi

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova tecnologia di imaging PET permette di individuare i segni dell'Alzheimer prima che compaiano i sintomi. La scansione rileva depositi di beta-amiloide nel cervello, indicativi della malattia. Questa scoperta consente di identificare il danno cerebrale in fase precoce e di iniziare trattamenti tempestivi. La tecnologia è stata testata su un gruppo di pazienti, evidenziando la possibilità di diagnosi anticipata.

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Da tempo si è iniziato a parlare della possibilità di diagnosticare precocemente l'Alzheimer, così da poter iniziare le terapie il prima possibile e rallentare il progresso della patologia. Nonostante i progressi nella ricerca, però, una costante è rimasta: quando la malattia viene diagnosticata, il danno al cervello è già avanzato e i sintomi hanno già iniziato a comparire. La ricerca ha iniziato ormai da qualche anno a concentrarsi sulla diagnosi precoce, idealmente prima ancora che compaiano i disturbi cognitivi che spingono i soggetti colpiti ad iniziare la serie di accertamenti. Un nuovo studio pubblicato su The Lancet, coordinato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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