La cantante ha ripercorso i sintomi legati alla sindrome di Tourette, una condizione caratterizzata da tic motori e vocali. Ha spiegato come questa malattia influisca sulla sua vita quotidiana, descrivendo in modo diretto le manifestazioni che sperimenta. La sua testimonianza si concentra sulla sua esperienza personale con la condizione, senza entrare in dettagli clinici o motivazioni.

B illie Eilish è tornata a parlare della sindrome di Tourette di cui soffre e dei numerosi tic che la malattia le provoca. Intervenendo al podcast Good Hang with Amy Poehler, la cantante ha raccontato delle difficoltà che incontra in pubblico. «Quando sono con qualcuno, ad esempio per un’intervista, cerco di trattenermi ». Ma, ha proseguito Billie Eilish, «appena esco dalla stanza mi scoppiano tutti insieme ». Proprio questo è uno dei meccanismi più caratteristici di questa sindrome neurologica, che per questo motivo viene spesso chiamata “ malattia dei tic “. Ma che spesso, soprattutto al cinema (ad esempio in Una terapia di gruppo, con Claudio Bisio ) viene raccontata per stereotipi per suscitare momenti comici.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante racconta i suoi sintomi: ecco che cos'è davvero la "malattia dei tic"

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