Cia la svolta è storica | Valeria Villani prima presidente donna

Per la prima volta nella storia dell’associazione, una donna è stata eletta presidente durante la nona assemblea elettiva, tenutasi al Centro Loris Malaguzzi. La nomina è avvenuta all’unanimità, con la partecipazione di numerosi agricoltori, delegati e rappresentanti del territorio presenti alla riunione. La nuova presidente, Valeria Villani, ha ricevuto il sostegno della platea durante la votazione.

Per la prima volta nella storia di Cia è una donna a guidare l’associazione: Valeria Villani è stata eletta presidente all’unanimità dalla nona assemblea elettiva, svoltasi al Centro Loris Malaguzzi, davanti a una platea numerosa e partecipe di agricoltori, delegati e rappresentanti del territorio. Un voto compatto, che segna un passaggio storico per l’organizzazione e apre una nuova fase per l’ agricoltura reggiana. L’assemblea, dal titolo ‘Dalle radici, il nostro futuro’, ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle sfide del settore, confermando il forte legame tra l’associazione e il territorio. "Assumo questo incarico con grande responsabilità e consapevolezza – ha dichiarato la neo presidente Valeria Villani –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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