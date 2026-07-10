Altro che gelato pugliese da 95 euro il più caro al mondo costa 6200euro ed è fatto col tartufo di Alba

Il gelato più costoso al mondo costa 6200 euro ed è realizzato con tartufo di Alba. Mentre in Italia il prezzo più elevato registrato è di 95 euro per un gelato pugliese, il prodotto internazionale più caro supera di gran lunga questa cifra. La differenza tra i prezzi evidenzia come alcuni gelati di lusso possano raggiungere importi elevatissimi, spesso legati a ingredienti rari e pregiati.

Se molti sono rimasti interdetti in Italia per il gelato di Mokamba dal costo di 95 euro, sapendo quali sono i gelati più costosi del mondo rimarrebbero sconvolti. Da quello che costa oltre 6000 dollari a coppetta a quello servito con un anello da proposta di matrimonio, ecco quali sono i più cari al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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