Flavio Briatore ha definito “cretino” chi spende 95 euro per un cono gelato. La Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia offre un gelato a quel prezzo, spiegando che il costo deriva dall’uso di zafferano puro e da una lunga lista d’attesa. La discussione tra Briatore e Vincenzo Paparella si è concentrata su questa cifra e sulla qualità degli ingredienti.

Comprereste un cono gelato al prezzo di 95 euro? Se la risposta è sì, potete farlo alla Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia. Flavio Briatore, ospite di Pomeriggio Cinque Estate, ha commentato in modo molto diretto: “Chi spende una cifra simile per un gelato è un cretino”. Poi ha paragonato il costo del cono a quello medio dei suoi locali Crazy Pizza (si va da 17 euro e si superano i 70 per una pizza con pata negra) ribadendo il concetto: mangiare una pizza seduti al tavolo costa meno di quel gelato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Comprare un cono gelato a 95 euro è da cretini”, “Costa così perché usiamo zafferano puro e abbiamo una lista d’attesa”: il botta e risposta tra Flavio Briatore e Vincenzo Paparella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Chi lo compra è un cretino», Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: «Abbiamo la lista d’attesa da tutto il mondo»Flavio Briatore ha commentato negativamente il prezzo di 95 euro per un cono di gelato venduto in una gelateria di Ruvo di Puglia, definendolo “un...

Briatore e la polemica dei «cretini» che comprano il gelato d'oro. «Non è un cono come tutti gli altri. E lui non sa cosa c'è dietro»Un imprenditore ha definito “cretino” chi spende 70 euro per un gelato decorato con foglia d’oro, sostenendo che non si tratta di un cono come gli...

Temi più discussi: Briatore attacca il gelato da 95 euro: Chi lo compra rimane un cretino. La replica del gelatiere; Briatore attacca il gelato da 95 euro: Chi lo compra rimane un cretino. La replica del gelatiere; Chi lo compra è un cretino, Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: Abbiamo la lista d’attesa da tutto il mondo.

Gelato a 95 euro, Briatore all'attacco: Cretino chi spende quei soldi per un cono. I titolari: Abbiamo 150 prenotazioni da tutto il mondo reddit

BRIATORE ATTACCA IL CONO DA 95 EURO, ARRIVA LA RISPOSTA DEL GELATIERE PUGLIESE Prima venga ad assaggiarlo. Dopo le critiche dell'imprenditore, Vincenzo Paparella spiega perché quel gelato costa così tanto. #FlavioBriatore #Gelato #Pug x.com

Gelato a 95 euro, Briatore all'attacco: Cretino chi spende quei soldi per un cono. I titolari: Abbiamo 150 prenotazioni da tutto il mondoUn cono gelato al prezzo di 95 euro. È diventato virale il botta e risposta tra Flavio Briatore e Vincenzo Paparella, tra i titolari della storica Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia, ... corriereadriatico.it

Gelato a 95 euro, Briatore contro i gelatai pugliesi: Cretino chi spende quei soldi per un cono. La replica: Liste d'attesaUn cono gelato al prezzo di 95 euro. È diventato virale il botta e risposta tra Flavio Briatore e Vincenzo Paparella, tra i titolari della ... msn.com