Jannik Sinner ha esordito al Centrale del Foro Italico con un pubblico numeroso e appassionato. La partita si è conclusa secondo le aspettative, senza sorprese. Dopo la vittoria, il tennista ha dichiarato di voler migliorare il suo livello di gioco. L’atmosfera al torneo è stata vivace, con molti tifosi presenti per supportare il giocatore italiano.

L’esordio di Jannik Sinner sul Centrale del For Italico in un tripudio di folla è andata come tutti si aspettavano. Vittoria facile per il numero uno al mondo contro l’austriaco Ofner (6-3, 6-4) e con la ventinovesima vittoria consecutiva l’altoatesino raggiunge il record di Nole Djokovic che ha già lasciato gli Internazionali di Roma. Sinner adesso tornerà in campo lunedì per affrontare il vincitore della sfida tra Alexei Poporyn (che ha eliminato Berrettini) e Jakub Mensik, l’ultimo giocatore che ha rifilato una sconfitta a Sinner. E’ successo a Doha e da allora Sinner ha solo vinto. La felicità di Jannik “Sono felice di essere qui, in Italia, è una gioia per un italiano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner a Roma, buona la prima “Ora devo alzare il livello”

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