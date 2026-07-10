Il Napoli sta affrontando una fase di mercato in cui deve bilanciare le ambizioni sportive con le esigenze finanziarie. La rosa attuale include quattro giocatori chiave, chiamati a trovare un equilibrio tra il desiderio di mantenere una formazione competitiva e le necessità di creare plusvalenze future. La discussione riguarda anche le possibili rotazioni e gli incastri tattici, senza che siano ancora definiti i dettagli delle operazioni di mercato.

Una rosa completa. Prima di addentrarci in un’analisi sui possibili incastri tattici dentro la rosa del Napoli, bisogna farne una puramente numerica. E quindi andrebbe detto, anche per evidenziarlo con la matita blu, che Aurelio De Laurentiis non ha tutti i torti: Massimiliano Allegri ha ereditato un organico vasto e profondo, ricco in quantità e in qualità. Ma non solo: il Napoli ha tutti i giocatori che servono per poter giocare con qualsiasi sistema, qualsiasi modulo. Forse l’unico slot un po’ meno coperto è quello dell’esterno basso a destra, dove il titolare Di Lorenzo ha una sola alternativa, Pasquale Mazzocchi – in realtà ci sarebbero anche Miguel Gutiérrez e Politano, solo che entrambi hanno ruoli naturali differenti, Conte li ha (molto, molto) adattati nell’ultima stagione per tamponare l’emergenza infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Allegri stretto tra la vanità di far funzionare i Fab Four e le esigenze del Napoli di creare le plusvalenze di domani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ritorno del Premio Carli tra vanità e mancanza di bilancio: le pillole del giornoNella giornata di oggi si sono susseguite diverse notizie riguardanti eventi culturali e questioni finanziarie.

Napoli-Cremonese, Sky svela le scelte di Conte: niente ai Fab Four, le ultimeIl Napoli si appresta ad affrontare la Cremonese in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione.