Allegri stretto tra la vanità di far funzionare i Fab Four e le esigenze del Napoli di creare le plusvalenze di domani
Il Napoli sta affrontando una fase di mercato in cui deve bilanciare le ambizioni sportive con le esigenze finanziarie. La rosa attuale include quattro giocatori chiave, chiamati a trovare un equilibrio tra il desiderio di mantenere una formazione competitiva e le necessità di creare plusvalenze future. La discussione riguarda anche le possibili rotazioni e gli incastri tattici, senza che siano ancora definiti i dettagli delle operazioni di mercato.
Una rosa completa. Prima di addentrarci in un’analisi sui possibili incastri tattici dentro la rosa del Napoli, bisogna farne una puramente numerica. E quindi andrebbe detto, anche per evidenziarlo con la matita blu, che Aurelio De Laurentiis non ha tutti i torti: Massimiliano Allegri ha ereditato un organico vasto e profondo, ricco in quantità e in qualità. Ma non solo: il Napoli ha tutti i giocatori che servono per poter giocare con qualsiasi sistema, qualsiasi modulo. Forse l’unico slot un po’ meno coperto è quello dell’esterno basso a destra, dove il titolare Di Lorenzo ha una sola alternativa, Pasquale Mazzocchi – in realtà ci sarebbero anche Miguel Gutiérrez e Politano, solo che entrambi hanno ruoli naturali differenti, Conte li ha (molto, molto) adattati nell’ultima stagione per tamponare l’emergenza infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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