Il ritorno del Premio Carli tra vanità e mancanza di bilancio | le pillole del giorno

Da lettera43.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si sono susseguite diverse notizie riguardanti eventi culturali e questioni finanziarie. Tra queste, il ritorno del Premio Carli è stato al centro dell’attenzione, mentre si sono anche diffuse indiscrezioni su un incontro tra un noto compositore e una figura del mondo dello spettacolo. Inoltre, si sono approfonditi aspetti legati ai bilanci di alcune iniziative artistiche e alle loro implicazioni economiche.

Riccardo Cocciante alla corte di Romana Liuzzo. «Cocciante ha attraversato il tempo e le generazioni senza smarrire autenticità e forza espressiva, trasformando la musica in racconto universale», ha detto la presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, annunciando un riconoscimento all’interprete «tra i più intensi della scena italiana e internazionale, con milioni di dischi venduti, che ha dato forma a emozioni profonde, incidendo nell’immaginario collettivo con pagine indimenticabili come Poesia e Bella senz’anima, citandone solo due tra mille». È l’edizione numero 17 del Premio Carli, e andrà in scena nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, con la conduzione di Veronica Gentili.🔗 Leggi su Lettera43.it

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