Napoli-Cremonese Sky svela le scelte di Conte | niente ai Fab Four le ultime

Il Napoli si appresta ad affrontare la Cremonese in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione. Secondo quanto riferito da Sky, l’allenatore ha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione rispetto alle ultime uscite. In particolare, non sono previsti inserimenti nei Fab Four, e il tecnico ha scelto di puntare su altri interpreti per cercare di migliorare il rendimento della squadra.

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con diverse novità di formazione. Dopo l’ultima uscita negativa, Antonio Conte sarebbe pronto a cambiare qualcosa nel suo undici titolare per ritrovare brillantezza e continuità in un match fondamentale della stagione. Dalle ultime indiscrezioni emergono scelte importanti sia in difesa che sulla trequarti. Tra le notizie principali ci sarebbe il ritorno dal primo minuto di Alisson Santos, pronto a giocare alle spalle della punta centrale. Una decisione che rappresenterebbe un segnale forte da parte dell’allenatore azzurro, intenzionato a dare freschezza e nuove soluzioni offensive alla squadra dicendo cosi addio ai fab four.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, Sky svela le scelte di Conte: niente ai Fab Four, le ultime Napoli Chelsea 2-3 CONTE in conferenza stampa post-partita Notizie correlate Sarà titolare in Napoli-Cremonese? Conte può schierarlo: le ultime da Castel VolturnoMiguel Gutierrez sale nelle gerarchie del Napoli: Conte sta prendendo in considerazione una sua titolarità per la sfida contro la Cremonese. Verona-Napoli probabili formazioni: Anguissa e McTominay out, le scelte, le scelte di ConteVietato sbagliare al Bentegodi: dopo le scorie e le polemiche di Bergamo, gli azzurri cercano punti vitali per la Champions contro un avversario... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli-Cremonese, il Lecce mette pressione ai lombardi: aggancio in classifica; Prossimo turno Serie A, 33ª Giornata: date e orari Sky e DAZN; Napoli-Lazio 0-2: la squadra di Conte chiude con 0 tiri in porta, non era mai accaduto in 21 anni; Formazioni Napoli-Lazio, Sky - Alisson titolare: chi resterà fuori della Fab Four. Altre due novità negli azzurri. Napoli-Cremonese, ultime di formazione Sky: Rrahmani e Alisson dal 1’, dubbio sulla trequartiDopo la sconfitta contro la Lazio, Antonio Conte prepara diverse novità di formazione in vista della sfida contro la Cremonese. tuttonapoli.net Probabili formazioni Napoli-Cremonese, Sky Sport svela le intenzioni di Conte: novità in difesa, pronti almeno quattro cambiUltime notizie Napoli - La SSC Napoli di Antonio Conte si prepara al match contro la Cremonese che aprirà la 34ª giornata Serie A, in calendario domani alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradon ... msn.com Collovati: “Se il Napoli perde in casa contro la Cremonese, Conte sarebbe da dimissioni” Ospite a Off Side, Fulvio Collovati analizza la situazione in casa #Napoli e si scontra con Pierpaolo Marino sul tema Kevin #DeBruyne #Conte #Sportitalia x.com Dal Napoli Soccer Ai Tempi Nostri. . Verso #NapoliCremonese - 4 febbraio 1990 Triste degli azzurri contro i grigiorossi. Sblocca la gara #Alemao, poi doppietta di #Maradona - facebook.com facebook