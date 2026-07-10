Allarme NEET | una giovane madre su due non studia e non lavora

In Italia, oltre un milione di giovani tra 15 e 29 anni non studiano né lavorano, cifra che sale a 1,9 milioni se si considera la fascia fino a 34 anni. Tra le giovani madri, la metà non è impegnata in attività di studio o lavoro. Questi dati evidenziano un fenomeno chiamato NEET, che riguarda principalmente i giovani che non partecipano a percorsi formativi o occupazionali. La situazione interessa soprattutto le donne in età fertile.

I NEET (Not in Education, Employment or Training) ossia i giovani che non studiano né lavorano, in Italia sono oltre un milione nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni e salgono a 1,9 milioni se si considera quella tra i 15 e i 34 anni. Tra loro, a prevalere sono le donne, che rappresentano il 59% del totale dei NEET nella fascia 15-34 anni. A preoccupare di più è però il dato che vede il numero delle donne NEET più alto se in coppia con figli piuttosto che da madri single: una madre su due all’interno di un legame familiare non lavora. Sono i dati che emergono dalla seconda edizione del Rapporto Dedalo 2025 – Laboratorio sul fenomeno NEET, presentato alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Open.online

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