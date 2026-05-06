Una recente fotografia scattata dall'organizzazione Save The Children rivela che, in Italia, solo una madre su due con figli piccoli è impiegata. Nel 2026, il percorso verso la maternità si presenta sempre più complicato, con difficoltà crescenti nel trovare stabilità lavorativa proprio nel momento in cui si ha più bisogno di supporto. La situazione evidenzia le sfide che affrontano le donne nel conciliare famiglia e lavoro nel paese.

Diventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli, dove il traguardo della stabilità lavorativa sembra allontanarsi proprio nel momento del bisogno. A scattare l’allarmante fotografia è l’undicesima edizione del rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026”, pubblicato oggi da Save the Children. I dati raccontano un Paese in cui conciliare carriera e famiglia non è ancora una realtà consolidata, ma una sfida quotidiana che penalizza pesantemente le donne. Per la prima volta, si registra un peggioramento della situazione lavorativa delle madri in tutte le regioni italiane, con un tasso di occupazione per le donne con figli in età prescolare che crolla al 58,2%.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Maternità, la fotografia di Save The Children: in Italia lavora solo una madre su due con figli piccoli

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