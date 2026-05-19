Save the Children ha lanciato un allarme riguardo alla condizione dei minori nelle città di Palermo, Catania e Messina, dove più di 24.000 bambini e adolescenti vivono in aree particolarmente vulnerabili. In queste zone, molti di loro affrontano problemi legati alla povertà, alla dispersione scolastica e alla scarsità di occasioni per un’educazione adeguata. Un dato preoccupante riguarda la percentuale di giovani che non studiano né lavorano, che supera il cinquanta per cento in alcune di queste aree.

Oltre 24mila minori vivono nelle aree più fragili di Palermo, Catania e Messina, in contesti segnati da povertà, dispersione scolastica e mancanza di opportunità educative. È quanto emerge dalla ricerca “I luoghi che contano”, pubblicata da Save the Children alla vigilia di IMPOSSIBILE 2026, la biennale dell’infanzia in programma il 21 maggio a Roma. L’organizzazione chiede interventi strutturali e maggiori risorse per contrastare le disuguaglianze, a partire dall’istituzione di spazi socio-educativi nelle aree più vulnerabili. I numeri del disagio A Palermo vivono nelle aree di disagio socioeconomico urbano 14.302 minori, pari al 13,2% dei residenti tra 0 e 17 anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Minori e povertà, l’allarme di Save the Children: “A Palermo e Catania oltre un giovane su due non studia né lavora”

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