Alla Virtus il giovane-esperto è buona Usanza

La Virtus ha annunciato l’arrivo di Andrea Usanza, un libero di 19 anni. Il giocatore, considerato giovane ma con già una buona esperienza, si unisce al roster. Usanza ha vinto diversi trofei in carriera e ora si prepara a debuttare con la squadra in una nuova avventura. La sua presenza si inserisce in un progetto che punta su giovani e talento.

Il roster della Virtus è sempre più verde. Arriva a Fano il libero Andrea Usanza con i suoi soli 19 anni, ma già tanta esperienza e trofei vinti. Bresciano di Adro, giovanissimo ma con un palmares già ricco di successi: oro europeo con la nazionale under 17 nel 2023 e argento europeo under 18 nel 2024, due scudetti vinti con l’under 19 del Vero Volley Monza. Per il talento Andrea Usanza ora c’è una nuova stagione da scrivere quella con la maglia biancorossa dell’Essence Hotels, in serie A2. Dunque prima Adro, poi Montichiari per poi passare per Monza e ora Fano, cosa l’ha spinta ad accettare questa nuova destinazione? "E’ una grande occasione di crescita per me so che ci sarà una squadra di un certo livello e questo per un giovane è molto importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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