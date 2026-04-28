L'alleanza Verdi Sinistra ha annunciato la candidatura di Tommaso Bernacchia per le prossime elezioni. Bernacchia è considerato un giovane esperto nel settore sociale e si presenta come volto della lista alle consultazioni elettorali. La sua candidatura si inserisce in un quadro di rinnovamento politico, con un focus sulle questioni sociali e ambientali. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

? Cosa sapere L'Alleanza Verdi Sinistra presenta Tommaso Bernacchia come candidato per le prossime consultazioni elettorali.. Il candidato porta l'esperienza di sette anni nel volontariato e della Croce Rossa Italiana.. L’Alleanza Verdi Sinistra ha presentato Tommaso Bernacchia come candidato per dare voce alle nuove generazioni, puntando su un profilo che unisce studi informatici e un lungo impegno sociale nel territorio. Il giovane studente di informatica ha deciso di mettere in campo anni di esperienza pratica nel mondo del volontariato e della rappresentanza giovanile. La sua candidatura non nasce da una scelta improvvisa, ma da un percorso consolidato attraverso la partecipazione attiva in diverse realtà associative e istituzionali, con l’obiettivo di trasformare le necessità dei ragazzi in programmi politici concreti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verdi Sinistra: il giovane esperto del sociale sfida le urne

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