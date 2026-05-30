Bocce | il giovane Ferragina strepitoso ad Ancona Battuto l’esperto Tassotti di Montegranaro
Alessandro Ferragina, giovane atleta della Bocciofila Metaurense Calcinelli, ha vinto il Gran Premio Città di Ancona battendo l’esperto Tassotti di Montegranaro. La gara si è svolta ad Ancona e ha visto Ferragina, ancora giovanissimo, prevalere su un avversario di lungo corso. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il torneo e per il percorso sportivo del giovane bocciatore.
Straordinario successo per il giovanissimo della Bocciofila Metaurense Calcinelli Alessandro Ferragina nel prestigioso Gran Premio Città di Ancona. Una gran giornata di bocce quella alla Bocciofila Ancona 2000, presieduta da Claudio Buscarini. Davvero importante il numero dei partecipanti: agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili dell’Aiab Pesaro, si sono infatti iscritti 275 giocatori a questa prova nazionale individuale aperta ad atleti di tutte le categorie. Dopo una lunghissima giornata di partite il successo è andato appunto al giovane teenager Alessandro Ferragina (Metaurense) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-0 sul più esperto Eligio Giglini Tassotti (Montegranaro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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