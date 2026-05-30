Bocce | il giovane Ferragina strepitoso ad Ancona Battuto l’esperto Tassotti di Montegranaro

Notizia in breve

Alessandro Ferragina, giovane atleta della Bocciofila Metaurense Calcinelli, ha vinto il Gran Premio Città di Ancona battendo l’esperto Tassotti di Montegranaro. La gara si è svolta ad Ancona e ha visto Ferragina, ancora giovanissimo, prevalere su un avversario di lungo corso. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il torneo e per il percorso sportivo del giovane bocciatore.