Durante la sfilata Fendi Alta Moda 2026 a Roma, numerose celebrità sono state viste sedute in prima fila. Tra gli ospiti figurano attrici e influencer di spicco, tra cui due protagoniste del cinema e una nota fashion blogger. Le star hanno attirato l’attenzione dei presenti con il loro arrivo e la loro presenza nel pubblico. La manifestazione ha visto anche altri volti noti, tutti accomunati dalla partecipazione a questo evento di alta moda.

La sfilata Fendi Alta Moda 2026 a Roma ha richiamato grandi protagoniste del cinema, della moda e dello spettacolo. Tra gli ospiti, Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker e altre star hanno conquistato il front row. Tra le presenze più attese, proprio Monica Bellucci ha catturato l’attenzione con un look sorprendente rispetto alla sua tradizionale predilezione per il nero. L’attrice italiana ha scelto un completo total white composto da blazer lungo dal taglio sartoriale e pantaloni fluidi, arricchito da accessori dorati e dagli immancabili occhiali da sole scuri, dettaglio che ha mantenuto intatto il suo fascino sofisticato. Sarah Jessica... 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Alla sfilata Fendi Alta Moda 2026 a Roma, Monica Bellucci, Sarah Jessica Parker, Chiara Ferragni e le star presenti conquistano il front row.

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FENDI Fall/Winter 2026-27 | Monica Bellucci in Dialogue with Loïc Prigent

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