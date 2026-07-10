alla francia basta niente

Una ricerca ha mostrato che in Francia, le persone sono particolarmente sensibili alla perdita. L’avversione alla perdita, un bias cognitivo, fa sì che perdere qualcosa abbia un impatto psicologico circa il doppio rispetto a un guadagno uguale. La percezione negativa legata alla perdita è più forte rispetto alla soddisfazione di ottenere qualcosa di analogo. Questa differenza si manifesta anche in ambiti come il comportamento economico e le decisioni quotidiane.

L’avversione alla perdita è un bias cognitivo per cui perdere qualcosa pesa psicologicamente circa il doppio (due volte o due volte e mezza) di un guadagno materialmente equivalente. Non lo conoscevo, sono venuto a conoscenza di questo tranello che la nostra mente ci tende ieri sera, quando durante Francia-Marocco ho chiesto a un mio amico psicologo: «Deve esserci una definizione di quando qualcuno si sente più sicuro, pensa di rischiare di meno, non facendo niente piuttosto che facendo qualcosa». Stavo parlando dell’atteggiamento del Marocco per tutto il primo tempo con la Francia, quella finta tranquillità e di sicurezza che li ha portati dopo metà partita a calciare solo una volta verso la porta avversaria (non nella porta) e a subire 13 tiri totali, 3 in porta, tra cui un rigore sbagliato e una traversa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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