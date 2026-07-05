Marocco che battaglia col Canada Alla Francia basta il solito Mbappè

Il Marocco, quarto classificato nell’ultima Coppa del Mondo, si sta distinguendo nella competizione in corso negli Stati Uniti, Messico e Canada. La squadra africana, campione d’Africa, ha dimostrato di avere una buona qualità dei giocatori, rendendola una delle realtà più interessanti del torneo. Nel frattempo, il Canada ha affrontato una battaglia contro il Marocco, mentre la Francia si affida ancora alle prestazioni di Mbappé per le proprie partite.

Attenzione al Marocco e alla qualità dei suoi giocatori. La squadra campione d’Africa e quarta nell’ultima Mondiale è forse una delle realtà più bella della rassegna iridata in corso in Usa, Messico e Canada. E lo ha dimostrato anche negli ottavi con il Canada: una partita difficile con i canadesi in pressing ossessivo ma risolta nel finale con un 3-0 nettissimo. Qualità e concretezza: quattro tiri in porta, tre gol e una traversa. Il Marocco sa soffrire, tiene sempre il pallino del gioco e quando verticalizza fa male. Brahim Diaz è ormai un giocatore di livello assoluto (e pensare che quando giocava al Milan qualcuno diceva che non era pronto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Mondiali, Brasile- Marocco 1-1: la sintesi della partita

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