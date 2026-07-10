Alla ChorusLife Arena torna Aggiungi un posto a tavola special guest Lorella Cuccarini

Lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” torna alla ChorusLife Arena dal 12 al 14 febbraio 2027, con Lorella Cuccarini come ospite speciale. La rappresentazione, che ha già riscosso successo in precedenza, sarà riproposta nel teatro di Bergamo. La produzione sarà in scena per tre serate consecutive.

La magia del musical “ Aggiungi un posto a tavola ” torna a Bergamo. Sulla scia del successo di pubblico registrato con le rappresentazioni precedenti, lo spettacolo andrà in scena alla ChorusLife Arena dal 12 al 14 febbraio 2027. Questa commedia musicale, che richiama diverse generazioni, vede sul palco Giovanni Scifoni, con special guest Lorella Cuccarini. L’8 dicembre 2024, al Teatro Brancaccio di Roma, alla presenza dei precedenti cast e delle Autorità, sono stati festeggiati 50 anni dal mitico debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani. Alessandro Longobardi per Viola produzioni – Centro di Produzione Teatrale, presenta la nuova edizione di AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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