LAZIOSound 2026 finale cantautorato il 21 maggio Irene Grandi special guest alla Stazione Birra
Il 21 maggio, presso la Stazione Birra di Roma, si svolgerà la finale di LAZIOSound 2026, un contest musicale promosso dalle politiche giovanili della regione Lazio e da LAZIOcrea. L’evento vedrà la partecipazione di artisti nel genere cantautorato e includerà la presenza di Irene Grandi come artista ospite. La manifestazione rappresenta il secondo appuntamento dal vivo del concorso, che coinvolge giovani musicisti della regione.
Giovedì 21 maggio la Stazione Birra di Roma ospita il secondo appuntamento dal vivo di LAZIOSound 2026, il contest musicale promosso dalle politiche giovanili della regione Lazio e di LAZIOcrea. In programma la finale di categoria "cantautorato", con cinque artisti emergenti in gara e la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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