Valter Scavolini ha partecipato alla prima di un evento, accompagnato da ospiti come Lorella Cuccarini e Renzo Rosso. Durante l’incontro, ha commentato che la sua vita è come un film, ma ha aggiunto di guardare sempre avanti. La sua figura è nota per aver creato cucine molto popolari in Italia. La serata si è svolta a Pesaro il 25 maggio 2026.

Pesaro, 25 maggio 2026 – Una vita da film, quella di Valter Scavolini, l’uomo delle cucine ‘più amate dagli italiani’. Mercoledì, al cinema Adriano di Roma, uno dei luoghi sacri della cultura capitolina, sarà proiettato in prima assoluta il docufilm sulla vita di questo imprenditore marchigiano che ha segnato la vita industriale italiana, lo sport attraverso sponsorizzazioni e anche la vita culturale della sua città, Pesaro, con interventi e restauri. Sala piena e persone che arriveranno un po’ da tutta Italia per il film, che però il protagonista, il Brad Pitt della situazione, e cioè Valter Scavolini, non vuole commentare. “Non voglio dire nulla, anche perché non spetta a me giudicare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valter Scavolini, la vita è un film. “Ma io guardo sempre al futuro”. Ospiti alla prima: da Lorella Cuccarini a Renzo Rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valter Scavolini. La vita come grande impresa | Teaser

Notizie e thread social correlati

Valter Scavolini: "Bello il passato, ma pensiamo un po’ al futuro"Mercoledì prossimo alle 20 si terrà la proiezione in prima assoluta di un film dedicato alla vita di Valter Scavolini.

Lorella Cuccarini parla per la prima volta delle nozze del figlio: “Voglio diventare nonna”Lorella Cuccarini ha commentato per la prima volta le nozze del figlio, annunciando che il matrimonio si terrà a breve con la fidanzata storica, una...

Temi più discussi: Valter Scavolini - La vita come grande impresa; Pesaro, la vita di Valter Scavolini diventa un docufilm; Valter Scavolini: Bello il passato, ma pensiamo un po’ al futuro; In un docufilm la storia di Valter Scavolini, da Pesaro uno dei simboli Made in Italy.

Valter Scavolini, il docufilm: anteprima a Roma e Pesaro per La vita come grande impresa x.com

Un film racconta la vita di Valter ScavoliniSarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 27 maggio alle ore 20.00, presso il Cinema Adriano di Roma, Valter Scavolini – La vita come grande impresa, il nuovo docufilm diretto dal regista pes ... senigallianotizie.it

La vita e l’azienda, docufilm su Scavolini. L’opera dedicata all’imprenditore pesarese sarà proiettata in anteprima a RomaPESARO Sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì prossimo alle ore 20, al cinema Adriano di Roma, Valter Scavolini–La vita come grande impresa, il nuovo docufilm ... corriereadriatico.it