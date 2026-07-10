alimentazione e prevenzione sinergia coldiretti san pio

Un progetto di collaborazione tra Coldiretti e San Pio mira a promuovere un percorso di prevenzione e cure integrate. L’obiettivo è sviluppare strategie condivise per migliorare l’approccio all’alimentazione e alla prevenzione delle malattie. La proposta si focalizza sulla creazione di iniziative congiunte tra settore agricolo e strutture sanitarie per favorire stili di vita più sani. La collaborazione coinvolge professionisti di entrambe le realtà per integrare le pratiche di prevenzione e cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Costruire insieme un percorso di prevenzione e di cure integrate. Questo l’auspicio di Luigi Coppola, dell’Ipasd Nutrizione e Dietetica presso l’ AORN San Pio, nel corso della presentazione della cooperazione sinergica Coldiretti-Ospedale San Pio per una maggiore integrazione tra produzione, consumo di cibo controllato e protocolli sanitari di prevenzione delle malattie. La presentazione si è svolta questa mattina nei pressi dello spazio antistante il Cup in via Pacevecchia. Pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini hanno potuto acquistare direttamente dai produttori di ortofrutta, formaggi, olio extravergine d’oliva e numerose altre eccellenze della filiera agricola campana, incontrando le aziende che ogni giorno lavorano per portare sulle tavole prodotti genuini, tracciabili e di qualità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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