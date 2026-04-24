Le Donne di Coldiretti stanno portando le loro lezioni di alimentazione in 57 scuole tra asili, elementari e medie nel Bresciano. L'iniziativa coinvolge oltre 300 classi della scuola primaria e 45 della secondaria di primo grado, con l’obiettivo di insegnare ai giovani cosa e come si mangia per vivere bene e rispettare l’ambiente. Le attività mirano a sensibilizzare gli studenti su abitudini alimentari sane e sostenibili.

Imparare cosa e come si mangia per vivere bene e in modo compatibile con l’ambiente. Questo è il messaggio lanciato dalle Donne di Coldiretti tramite gli alunni di 57 scuole dell’infanzia, oltre 300 classi della scuola primaria e 45 classi della scuola secondaria di primo grado del Bresciano. I risultati sono stati presentati alla scuola Luigi Einaudi di Monte Isola, nella frazione di Siviano, in una mattinata baciata dal sole. I bimbi che frequentano l’istituto hanno seguito varie lezioni, tra cui quella che riguarda le api e il miele, quella dedicata ai cereali e quella dedicata alla piramide dell’alimentazione. "Portare l’agricoltura...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A lezioni di alimentazione. Donne Coldiretti in cattedra dall’asilo alle scuole medie

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