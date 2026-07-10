Una studentessa ha presentato una tesi di laurea interamente dedicata a Vasco Rossi a Firenze. Il rocker ha condiviso sui social un messaggio di festeggiamento, mentre la studentessa ha dichiarato di aver visto il post e di non aver capito nulla. La tesi segue due lauree honoris causa conferite in passato, una nel 2005 e una all'inizio del 2026.

Dopo due lauree honoris causa, conferite nel 2005 e a inizio 2026, per Vasco Rossi è arrivato il momento di una tesi di laurea interamente dedicata a lui. Il titolo «Vasco è Vasco; analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Con uno sguardo interno al tour Vasco Live 2026». A scriverla è stata la neo-dottoressa di 22 anni Alice Francesconi originaria di Lucca e iscritta a Scienze umanistiche per la comunicazione all'Università di Firenze. Lo stesso rocker di Zocca ha postato la notizia sui social: «Una tesi .per me? Kom-plimentissimi!!!», includendo un nutrito compendio dell'elaborato: «È una storia artistica e umana che attraversa mezzo secolo di musica italiana (. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Alice e la tesi su Vasco Rossi a Firenze: il rocker la festeggia sui social. Lei: «Ho visto il post e non ci ho capito più nulla»

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