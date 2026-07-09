Alice e la tesi di laurea su Vasco Rossi | Mito contemporaneo la sua forza è la resilienza E il Komandante le fa i ‘komplimenti’ sui social

Notizia in breve

Un giovane studente ha scritto una tesi su Vasco Rossi, definendolo un mito contemporaneo e sottolineando la sua resilienza. Il cantante ha commentato pubblicamente sui social, inviando complimenti al ragazzo. La discussione ha attirato l’attenzione sui social media, dove il cantante ha condiviso il suo apprezzamento. La tesi è stata presentata recentemente in un ateneo fiorentino, attirando l’interesse di studenti e appassionati. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del lavoro o sull’identità dello studente.