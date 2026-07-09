Alice e la tesi di laurea su Vasco Rossi | Mito contemporaneo la sua forza è la resilienza E il Komandante le fa i ‘komplimenti’ sui social
Un giovane studente ha scritto una tesi su Vasco Rossi, definendolo un mito contemporaneo e sottolineando la sua resilienza. Il cantante ha commentato pubblicamente sui social, inviando complimenti al ragazzo. La discussione ha attirato l’attenzione sui social media, dove il cantante ha condiviso il suo apprezzamento. La tesi è stata presentata recentemente in un ateneo fiorentino, attirando l’interesse di studenti e appassionati. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del lavoro o sull’identità dello studente.
Firenze, 9 luglio 2026 – Non capita certo tutti i giorni che il " Komandante " si soffermi su un lavoro di tesi. Ed ancor più incredibile è che decida di celebrarlo davanti a milioni di follower. Ma per Alice Francesconi, 22 anni, originaria di Lucca e fresca di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università di Firenze, il 9 luglio 2026 si è trasformato in un giorno davvero da incorniciare. Tre giorni dopo la discussione della sua tesi — intitolata “Vasco è Vasco: analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Con uno sguardo interno al tour Vasco Live 2026” — il rocker di Zocca ha pubblicato sul suo profilo Istagram un post dedicato proprio a lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Scrive la tesi di laurea su Vasco Rossi e succede il miracolo: il post del Komandante spiazza Alice. Il retroscena nel backstageIl post del cantante su una tesi di laurea dedicata a Vasco Rossi ha sorpreso molti, attirando l’attenzione di milioni di follower.
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