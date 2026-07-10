Alice Buonguerrieri ha dichiarato che le commissioni anomale potrebbero rappresentare circa la metà del totale. Ha inoltre affermato che il costo effettivo delle mascherine cinesi potrebbe essere molto inferiore a quello pagato dal governo durante il precedente esecutivo. Le sue dichiarazioni suggeriscono possibili discrepanze tra prezzo e costi reali, senza fornire dettagli specifici o prove.

«Ritengo assolutamente probabile che il differenziale tra il reale costo delle mascherine cinesi e quello che il Governo Conte ha pagato sia molto elevato e che abbia prodotto, come voi ipotizzate, un maxi profitto per gli intermediari dell'affare, amici del Pd, potenzialmente di due o tre volte superiore rispetto a quello che è già stato accertato. Ipotesi che, tra l'altro, lo stesso Maggiore Mormorale, che ai tempi condusse egregiamente le indagini, audito in Commissione, ha paventato dopo averla cristallizzata in una apposita annotazione alla autorità giudiziaria. Andiamo avanti per ricercare la verità». Alice Buonguerrieri, capogruppo FdI in Commissione Covid, commenta così l'ipotesi del maxi profitto realizzato dagli intermediari in quella ormai celebre partita di mascherine cinesi da più di un miliardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alice Buonguerrieri: "Commissioni anomale? Potrebbero essere la metà del totale»

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