Cene di lusso ed escort i calciatori del giro potrebbero essere sentiti come testimoni

Al centro di un’indagine sulla presunta organizzazione di cene di lusso e incontri con escort, alcuni calciatori potrebbero essere ascoltati come testimoni. La società coinvolta, con sede a Cinisello Balsamo, è accusata di aver fornito servizi esclusivi a clienti facoltosi, tra cui anche alcuni atleti del mondo del calcio. Le indagini riguardano anche l’uso di sostanze come il “gas esilarante” durante gli eventi.

Potrebbero essere sentiti come testimoni i calciatori presunti clienti della società di eventi Ma.De Milano di Cinisello Balsamo, i cui vertici sono accusati di avere fornito a loro (e ad altri facoltosi personaggi) cene di lusso e incontri con escort, accompagnati dal “gas esilarante”, una.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Escort per calciatori: le ragazze potrebbero essere sentite come testimoniMILANO – E’ possibile che la magistratura milanese, impegnata nelle indagini sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione...

Giro di prostituzione a Milano, i calciatori saranno sentiti come testimoniAGI - Alcuni calciatori indicati negli atti dell'indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione potrebbero...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cena di lusso e sesso in hotel con l'escort. Le serate post partita dei calciatori di Serie A (non indagati); Il Rose Garden è la vera star del Coachella: l’oasi VIP segreta che tutti vorrebbero scoprire; Jannik Sinner, la vita segreta: le cene con Briatore, i pochi amici, la nuova dieta senza glutine. Ecco come è tornato numero 1; Scandalo escort a Milano: calciatori e un pilota coinvolti in un giro da oltre un milione di euro.

Cena di lusso e sesso in hotel con l'escort. Le serate post partita dei calciatori di Serie A (non indagati)L'inchiesta su cene ed escort per i calciatori e altri clienti dell'agenzia con sede nel Milanese. Tutto è partito dalla segnalazione di una ragazza uscita dal giro. Veniva fornito anche il gas esilar ... milanotoday.it

Cene di lusso e app: le spese allegre di Mister PentathlonCene, partite e abbonamenti. Giustificativi imprecisi, scontrini confusi. Tra prelievi e bancomat, quasi 80 mila euro in tre anni, non sempre in conformità alle regole, almeno secondo l’accusa. Sono ... ilfattoquotidiano.it

CENE DI LUSSO ED ESCORT 18ENNI "OFFERTE" A CALCIATORI DI SERIE A | L'inchiesta a Milano leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/21/cene-in-locali-di-lusso-a-milano-e-escort-18enni-offerte-a-calciatori-di-serie-a/ - facebook.com facebook