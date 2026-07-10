Alexander Zverev ha battuto il britannico Arthur Fery e si è qualificato alla finale di Wimbledon. Il tennista tedesco ha mostrato sicurezza durante il match. La finale del torneo si disputerà sui campi di Londra. Sinner ha dichiarato di sentirsi a suo agio sull’erba, ma non ci sono ancora dettagli sul risultato della semifinale. Il torneo prosegue con le sfide decisive sui prati londinesi.

Alexander Zverev ha regolato con grande disinvoltura il britannico Arthur Fery e si è qualificato alla finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il tedesco ha dovuto soffrire soltanto nel primo set, dominando poi il tie-break senza concedere punti al padrone di casa e alzando i giri del motore nelle due frazioni successive, in cui ha dettato legge in maniera nitida e ha rispettato il pronostico della vigilia. Il tedesco si è meritato l’approdo all’atto conclusivo sull’erba più iconica e prestigiosa del mondo per la prima volta in carriera e domenica 12 luglio incrocerà il vincente del confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con il chiaro intento di conquistare il secondo Slam della propria carriera dopo aver trionfato poche settimane fa al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alexander Zverev in finale a Wimbledon: “Resto concentrato e affamato, voglio continuare a vincere. Sinner a suo agio sull’erba…”

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