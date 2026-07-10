Alexander Zverev si è qualificato per la finale di Wimbledon dopo aver sconfitto in tre set l’inglese Arthur Fery nella prima semifinale del torneo. Zverev ha vinto con i punteggi di 7-6, 6-2, 6-4. Fery, arrivato inaspettatamente in semifinale, è stato eliminato nel match di venerdì. La partita si è giocata sui campi di Londra, con Zverev che ha conquistato il passaggio alla finale del Grande Slam.

Venerdì il tennista tedesco Alexander Zverev ha battuto in tre set (7-6, 6-2, 6-4) l’inglese Arthur Fery nella prima semifinale del torneo di Wimbledon, uno dei quattro del Grande Slam, i più importanti al mondo. Dopo un primo set equilibrato, Zverev è riuscito a imporre il suo gioco grazie anche a servizi molto potenti e colpi di dritto particolarmente efficaci. Si è qualificato così per la finale che giocherà domenica contro il vincitore dell’altra semifinale, tra l’italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic. Per Zverev, che è terzo nella classifica mondiale dei tennisti, si tratta della seconda finale consecutiva in un torneo del Grande Slam, dopo che a giugno aveva vinto il Roland Garros (che si gioca a Parigi sulla terra rossa) battendo l’italiano Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Alexander Zverev è in finale a Wimbledon dopo aver battuto Arthur Fery, arrivato inaspettatamente in semifinale

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Alexander Zverev dominates Set 2! | 2026

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