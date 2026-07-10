Albania la deputata 25enne che lascia il partito di Edi Rama parla a Open | I nostri genitori vedevano il futuro all’estero noi lo difendiamo qui

Una deputata di 25 anni ha annunciato a Open di aver lasciato il partito di governo, sottolineando che i giovani albanesi cercano di difendere il proprio futuro nel paese. Nel frattempo, da oltre un mese, migliaia di persone manifestano a Tirana chiedendo le dimissioni del primo ministro in carica dal 2013. Le proteste sono state più volte accompagnate da immagini di piazza affollata e tensioni.

Il malcontento che covava da anni è esploso nell’ultimo mese. Le immagini sono note. Da oltre 35 giorni, migliaia di persone manifestano nelle strade della capitale albanese, Tirana, per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama, al potere dal 2013. A innescare la protesta, ribattezzata « rivoluzione dei fenicotteri », è stato il controverso progetto immobiliare legato a Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero del presidente statunitense, e a una rete di figure ambigue. Un resort di lusso da 1,4 miliardi di dollari tra l’isola di Sazan, ex base militare nello Stretto di Otranto vicina al gasdotto Tap, e il paesaggio protetto di Vjosë-Nartë. 🔗 Leggi su Open.online

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