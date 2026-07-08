Arresti e scontri non fermano la grande mobilitazione in Albania | Ci siamo liberati della paura Il potere di Edi Rama non è più intoccabile
In Albania, la protesta continua nonostante arresti e scontri, con i manifestanti che affermano di aver superato la paura. Gli organizzatori evidenziano il raggiungimento di un obiettivo chiave, definito come “uccidere la paura”. La mobilitazione riguarda anche la percezione del primo ministro, ritenuto meno invulnerabile dagli albanesi. La protesta si svolge senza interruzioni significative, nonostante le azioni delle forze dell’ordine.
“La conquista più importante della protesta è quella che gli organizzatori definiscono vrasja e frikës, ‘uccidere la paura ‘. Gli albanesi non percepiscono più il potere del primo ministro Edi Rama come intoccabile. Questo cambiamento psicologico potrebbe essere la conseguenza più rilevante di questo movimento”. Per la giornalista investigativa Xhessika Tollia, che da oltre un mese segue sul campo le manifestazioni della Flamingo Revolution per il portale d’inchiesta Shteg, questo è il punto di svolta della più grande mobilitazione popolare che l’ Albania abbia conosciuto negli ultimi decenni. Più ancora delle richieste politiche, sarebbe cambiato il rapporto tra cittadini e potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
PROPAL ARRESTATI DOPO GLI SCONTRI CON LA POLIZIA: PROCESSO CHIUSO CON IL PATTEGGIAME... | 28/04/2026
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