“La conquista più importante della protesta è quella che gli organizzatori definiscono vrasja e frikës, ‘uccidere la paura ‘. Gli albanesi non percepiscono più il potere del primo ministro Edi Rama come intoccabile. Questo cambiamento psicologico potrebbe essere la conseguenza più rilevante di questo movimento”. Per la giornalista investigativa Xhessika Tollia, che da oltre un mese segue sul campo le manifestazioni della Flamingo Revolution per il portale d’inchiesta Shteg, questo è il punto di svolta della più grande mobilitazione popolare che l’ Albania abbia conosciuto negli ultimi decenni. Più ancora delle richieste politiche, sarebbe cambiato il rapporto tra cittadini e potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arresti e scontri non fermano la grande mobilitazione in Albania: “Ci siamo liberati della paura. Il potere di Edi Rama non è più intoccabile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PROPAL ARRESTATI DOPO GLI SCONTRI CON LA POLIZIA: PROCESSO CHIUSO CON IL PATTEGGIAME... | 28/04/2026

Notizie e thread social correlati

Albania, proteste a Tirana contro il premier Edi Rama: tensioni con la poliziaA Tirana, migliaia di persone sono scese di nuovo in strada, dando inizio al 35° giorno consecutivo di proteste contro il premier.

Albania, le voci della protesta contro Edi Rama e il resort di Kushner: “Troppa corruzione, andremo avanti finché il premier non si dimetterà”Le proteste in Albania contro il governo e il resort di Kushner sono iniziate tre settimane fa, con i manifestanti che chiedono le dimissioni del...

Temi più discussi: Albania, le proteste contro il resort di lusso si fanno violente; Tirana in rivolta: idranti e arresti contro chi difende l’Albania dalla svendita; Albania: cresce la 'rivoluzione dei fenicotteri rosa', in migliaia contro Rama; Proteste ampie in Albania contro l'impegno della famiglia di Donald Trump in un progetto turistico.

La rivolta dei fenicotteri contro il governo di Edi RamaIncarnano le fragilità di una patria intera, difesa dai suoi giovani che in piazza gridano: L’Albania non è in svendita. E ce l’hanno con la smania di far entrare il paese nella modernità lasciando ... ilfoglio.it

Albania: cresce la 'rivoluzione dei fenicotteri rosa', in migliaia contro RamaMassiccia mobilitazione a Tirana contro il progetto di costruzione di un complesso turistico legato alla famiglia Trump ... msn.com