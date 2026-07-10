Una vecchia foto risalente al 1975, che mostra Alba Parietti a 13 anni, è stata condivisa sui social. La showgirl, oggi 65enne, ha mostrato l'immagine ricevuta da un'amica d'infanzia, ma alcuni utenti hanno commentato accusandola di aver ritoccato la fotografia. La foto originale ritrae una ragazza con un sorriso e un abbigliamento tipico degli anni Settanta.

Alba Parietti è finita nel mirino degli hater a causa di una vecchia fototessera risalente al 1975. La showgirl, oggi sessantacinquenne (compiuti il 2 luglio), ha condiviso con i follower uno scatto tenero di quando aveva 13 anni, ricevuto dalla sua amica d'infanzia Patrizia Perrone. Tuttavia, quello che doveva essere un nostalgico tuffo nel passato si è trasformato in un campo di battaglia: tra chi ha lodato "gli occhi inconfondibili" della conduttrice, si sono fatti strada i soliti maligni, pronti ad accusarla di aver ritoccato l'immagine. "Si ritocca persino le foto da ragazzina, qui ci sono seri problemi davvero", ha sentenziato un utente, scatenando la furia della diretta interessata, che non ha esitato a replicare in modo lapidario: "Tu hai problemi seri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alba Parietti accusata di ritoccare le foto da ragazza. La replica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alba Parietti replica agli attacchi degli hater sulle "modifiche" alla foto da 13enne: "Nessun filtro, solo colorata con l'AI"Alba Parietti ha commentato i commenti negativi riguardanti una foto scattata nel 1975, quando aveva 13 anni.

Leggi anche: “Ritocchi anche le foto in cui avevi 13 anni, hai problemi seri”: Alba Parietti stufa delle critiche risponde a tono

Temi più discussi: Ritocchi anche le foto in cui avevi 13 anni, hai problemi seri: Alba Parietti stufa delle critiche risponde a tono; Alba Parietti, la foto dei suoi 13 anni scatena le critiche degli hater: Ritocchi pure le immagini da ragazzina, non stai bene. Lei...; Alba Parietti replica agli attacchi degli hater sulle modifiche alla foto da 13enne: Nessun filtro, solo colorata con l'AI; Alba Parietti giudicata per i filtri: provate a deridermi per la mia integrità poi comparate la vostra.

Alba Parietti accusata di ritoccare le foto da ragazza. La replicaAlba Parietti ha pubblicato sui social una foto di quando aveva 13 anni. Molti i commenti che l'accusano di averla modificata. La risposta della showgirl. gazzetta.it

Alba Parietti replica agli hater: la foto a 13 anni scatena la polemicaAlba Parietti risponde agli hater dopo le critiche per una foto di quando aveva 13 anni e chiarisce il ruolo dell'intelligenza artificiale ... rumors.it