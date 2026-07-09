Alba Parietti ha commentato i commenti negativi riguardanti una foto scattata nel 1975, quando aveva 13 anni. La foto, condivisa di recente, mostrava un'immagine colorata attribuita all'uso dell'intelligenza artificiale e non a filtri. La showgirl ha precisato che si tratta di un'immagine senza filtri, solo rivisitata con AI, e ha risposto alle critiche che hanno accompagnato la pubblicazione.

Alba Parietti, oggi 65enne, ha risposto duramente ai commenti ricevuti dopo la diffusione di una sua foto risalente al 1975, quando aveva 13 anni. Gli hater l'hanno accusata di averla modificata per sembrare più Una vecchia foto d’infanzia pubblicata sui social si è trasformata in terreno di scontro per Alba Parietti replica agli attacchi sulla foto a 13 anni condivisa dall’amica d’infanzia A pubblicare lo scatto è stata Patrizia Perrone, che Alba definisce la sua "migliore amica d’infanzia" e anche "la mia amica geniale". Si tratta, come spiegato dalla stessa Parietti, di una foto tessera che le ha riportato alla mente molti ricordi. Nel ringraziarla pubblicamente, la showgirl ha scritto: "Grazie alla mia migliore amica d’infanzia Patrizia Perrone (la mia amica geniale) di aver condiviso questo ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alba Parietti replica agli attacchi degli hater sulle "modifiche" alla foto da 13enne: "Nessun filtro, solo colorata con l'AI"

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