Ritocchi anche le foto in cui avevi 13 anni hai problemi seri | Alba Parietti stufa delle critiche risponde a tono

Alba Parietti ha pubblicato sui social una foto di quando aveva 13 anni. Dopo aver ricevuto commenti positivi sulla sua bellezza, alcuni utenti hanno accusato l'attrice di aver applicato filtri alla immagine. La Parietti ha risposto alle critiche, affermando che le accuse sono infondate e che non ha mai alterato le sue foto. La discussione si è concentrata sulla legittimità delle modifiche alle immagini storiche condivise online.

Alba Parietti ha diffuso sui social una foto risalente a quando aveva 13 anni. Accanto a chi si è complimentato per la sua bellezze, c'è chi l'ha accusata di avere applicato dei filtri a quel vecchio scatto. La conduttrice ha replicato a tono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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