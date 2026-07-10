Alba di sangue in un cantiere Schiacciato dalla macchina killer Operaio muore all’Osmannoro

Notizia in breve

Un operaio è morto in un incidente in un cantiere all’Osmannoro, schiacciato da un veicolo. L’incidente si è verificato durante l’ultimo giorno di lavoro, prima della fine della trasferta. L’uomo stava completando le attività previste quando è stato travolto dal mezzo. Non ci sono altre persone coinvolte e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La vittima aveva quasi terminato il turno di lavoro e si trovava sul luogo al momento dell’incidente.