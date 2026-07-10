Alba di sangue in un cantiere Schiacciato dalla macchina killer Operaio muore all’Osmannoro
Un operaio è morto in un incidente in un cantiere all’Osmannoro, schiacciato da un veicolo. L’incidente si è verificato durante l’ultimo giorno di lavoro, prima della fine della trasferta. L’uomo stava completando le attività previste quando è stato travolto dal mezzo. Non ci sono altre persone coinvolte e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La vittima aveva quasi terminato il turno di lavoro e si trovava sul luogo al momento dell’incidente.
Aveva quasi terminato il lavoro, oggi probabilmente sarebbe stato l’ultimo giorno prima della fine della sua trasferta. E, invece, il turno di ieri si è trasformato una trappola mortale. All’alba di un caldo giovedì di inizio luglio, un operaio di 48 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente accaduto all’interno di un cantiere, di proprietà di un fondo d’investimento, in via Lucchese all’Osmannoro, nell’area ex Menarini sul confine con Campi Bisenzio, una zona dove già sorge un capannone per la logistica e dove a breve ne dovranno nasceranno altri. La vittima dell’ennesima morte bianca – venti in Toscana nei primi cinque mesi del... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ai DramaHe Was Paid to Protect Me—But Killed for Me Instead.
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