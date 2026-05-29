Ancona schiacciato dall' escavatore | grave operaio 43enne al cantiere arriva l' eliambulanza

Da corriereadriatico.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un escavatore durante un lavoro in un cantiere a Passo Varano, vicino al centro cinofilo. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un’eliambulanza, che ha trasferito l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

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ANCONA - Operaio resta schiacciato dall'escavatore. L'incidente si è verificato attorno alle 18.30 a Passo Varano, vicino al centro cinofilo. E' grave all'ospedale un 43enne romeno, soccorso dall'ambulanza della Croce Rossa e dal personale dell'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. Stando a una prima ricostruzione, l'escavatore è caduto addosso all'operaio durante le operazioni di carico di un camion. Il 43enne è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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