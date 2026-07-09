Firenze incidente in un cantiere | morto operaio schiacciato da un macchinario

Notizia in breve

Un operaio è morto in un cantiere di Firenze dopo essere stato schiacciato da un macchinario durante le operazioni di movimentazione dei carichi. La vittima stava svolgendo attività ordinarie quando, per cause ancora da chiarire, è stata investita dal peso di un attrezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.