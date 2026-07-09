Firenze incidente in un cantiere | morto operaio schiacciato da un macchinario
Un operaio è morto in un cantiere di Firenze dopo essere stato schiacciato da un macchinario durante le operazioni di movimentazione dei carichi. La vittima stava svolgendo attività ordinarie quando, per cause ancora da chiarire, è stata investita dal peso di un attrezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.
La vittima stava effettuando alcune operazioni ordinarie di movimentazione carichi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pesante macchinario. I soccorsi sono stati tempestivi ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, i traumi riportati dall’operaio si sono rivelati troppo gravi e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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