Al via la terza ondata di calore temperature record fino al 20 luglio
La terza ondata di calore in Italia durerà almeno fino al 20 luglio, con temperature elevate previste anche nei prossimi giorni. Venerdì e sabato, Firenze e Perugia saranno sotto il bollino rosso, mentre lunedì si raggiungeranno i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Durante la seconda ondata, i picchi estremi hanno raggiunto tra i 38 e i 40 gradi.
La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni: bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.Qui le previsioni meteo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Previsioni caldo, arriva una nuova ondata di caldo africano: le temperature e le zone più roventi
Notizie e thread social correlati
Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in SardegnaLe temperature elevate continuano a colpire l’Italia, con una terza ondata di calore in corso che durerà almeno fino al 20 luglio.
Meteo: in Italia la terza ondata di calore durerà fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna. Temporali nel weekendIn Italia, la terza ondata di calore dell’anno proseguirà fino al 20 luglio, con temperature che raggiungeranno i 43 gradi in Sardegna lunedì.
Temi più discussi: Forte disagio da calore: al via la terza ondata. Temperature fino a 40 gradi e notti tropicali; Ecco la terza ondata di caldo africano sull'Italia, una tregua è lontana; Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna; Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate.
Meteo, via alla terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 Luglio. Il punto di Lorenzo Tedici facebook
Previsioni meteo luglio 2026, terza ondata di caldo fino alla terza settimana: picchi di 43 gradi in Sardegna, Firenze in allerta - X x.com
Terza ondata di caldo africano sull'Italia, nessuna tregua prima del 20 luglioAl via la terza ondata di caldo africano sull'Italia, che nonconcederà una tregua prima del 20 luglio con picchi di 38-40°C. Il fatto è che nei giorni considerati meno roventi le temperature si ... adnkronos.com
Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nel weekend rovesci al Nord LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nel weekend rovesci al Nord LIVE ... tg24.sky.it
L'ondata di calore e la Fête du Cinéma rilanciano Toy Story 5, i Minions e La Bataille de Gaulle reddit