Al via la terza ondata di calore temperature record fino al 20 luglio

Da tgcom24.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La terza ondata di calore in Italia durerà almeno fino al 20 luglio, con temperature elevate previste anche nei prossimi giorni. Venerdì e sabato, Firenze e Perugia saranno sotto il bollino rosso, mentre lunedì si raggiungeranno i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Durante la seconda ondata, i picchi estremi hanno raggiunto tra i 38 e i 40 gradi.

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La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni: bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.Qui le previsioni meteo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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