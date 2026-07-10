al via la terza ondata di calore temperature record fino al 20 luglio

Notizia in breve

La terza ondata di calore in Italia durerà almeno fino al 20 luglio, con temperature elevate previste anche nei prossimi giorni. Venerdì e sabato, Firenze e Perugia saranno sotto il bollino rosso, mentre lunedì si raggiungeranno i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Durante la seconda ondata, i picchi estremi hanno raggiunto tra i 38 e i 40 gradi.