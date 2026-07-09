In Italia, la terza ondata di calore dell’anno proseguirà fino al 20 luglio, con temperature che raggiungeranno i 43 gradi in Sardegna lunedì. Durante il weekend sono previsti temporali. Dopo aver superato i 38-40°C nella seconda ondata, le temperature si sono stabilizzate intorno ai 34-35°C nei giorni considerati meno caldi.

Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell’anno cominciata da pochi giorni. Dopo i 38-40°C raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, «si è ora imposta una 'nuova normalità' fatta di 34-35°C registrati nei giorni considerati, paradossalmente, i meno roventi». Ma sono in arrivo temperature elevate anche nei prossimi giorni, in particolare ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che ricorda come « trenta o quarant'anni fa, in una normale giornata di giugno in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32°C. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Meteo: in Italia la terza ondata di calore durerà fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna. Temporali nel weekend

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Arriva la terza ondata di calore in Italia: attesi oltre 40°C

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