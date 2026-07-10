Al parco avventura Lontano dallo stress Percorsi e aree gioco

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un parco avventura situato nel Parco Regionale Spina Verde, a circa 10 km da Como e 50 km da Milano, offre percorsi e aree gioco per le famiglie. Il parco, chiamato Wonderwood Spina Verde, si trova vicino al lago di Como e si inserisce in un'area caratterizzata da boschi di castagni, farnie e betulle. La posizione tra le Alpi e il lago permette di immergersi nella natura durante la visita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata al parco per tutta la famiglia, a 10 km da Como e 50 da Milano, con il parco avventura Wonderwood Spina Verde sul lago di Como. La biodiversità del Parco Regionale Spina Verde vanta boschi di castagni, farnie e betulle sospesi tra le Alpi e il Lago di Como. Vi sono esclusivi percorsi Fun, dedicati ai bambini con l’impiego di reti protettive e materiali morbidi, che permettono di giocare e arrampicarsi come gli adulti, indossando semplicemente il casco, senza imbragatura così da familiarizzare con la natura, esercitando equilibrio, coordinazione e autonomia. Tra le attrazioni più spettacolari, un grande cubo di rete di 5x5x5 metri, che invita i bambini ad arrampicarsi, saltare e muoversi liberamente sospesi nel bosco, a 5 metri dal suolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

al parco avventura lontano dallo stress percorsi e aree gioco
© Quotidiano.net - Al parco avventura. Lontano dallo stress. Percorsi e aree gioco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Foot Care After Hiking: How to Take Care of Your Feet After a Long Trail Day

Video Foot Care After Hiking: How to Take Care of Your Feet After a Long Trail Day

Notizie e thread social correlati

Parco Talenti: arrivano 60 orti e nuove aree gioco dopo 25 anniDopo 25 anni, al Parco Talenti sono stati inaugurati 60 nuovi orti e tre aree gioco.

Balena e giochi inclusivi, campi da basket e calcetto, percorsi pedonali e aree fitness: aperto il rinnovato Parco don Tonino BelloÈ stato inaugurato il nuovo Parco don Tonino Bello, situato vicino alla piscina comunale recentemente rinnovata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web