al parco avventura lontano dallo stress percorsi e aree gioco

Un parco avventura situato nel Parco Regionale Spina Verde, a circa 10 km da Como e 50 km da Milano, offre percorsi e aree gioco per le famiglie. Il parco, chiamato Wonderwood Spina Verde, si trova vicino al lago di Como e si inserisce in un'area caratterizzata da boschi di castagni, farnie e betulle. La posizione tra le Alpi e il lago permette di immergersi nella natura durante la visita.

Una giornata al parco per tutta la famiglia, a 10 km da Como e 50 da Milano, con il parco avventura Wonderwood Spina Verde sul lago di Como. La biodiversità del Parco Regionale Spina Verde vanta boschi di castagni, farnie e betulle sospesi tra le Alpi e il Lago di Como. Vi sono esclusivi percorsi Fun, dedicati ai bambini con l’impiego di reti protettive e materiali morbidi, che permettono di giocare e arrampicarsi come gli adulti, indossando semplicemente il casco, senza imbragatura così da familiarizzare con la natura, esercitando equilibrio, coordinazione e autonomia. Tra le attrazioni più spettacolari, un grande cubo di rete di 5x5x5 metri, che invita i bambini ad arrampicarsi, saltare e muoversi liberamente sospesi nel bosco, a 5 metri dal suolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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