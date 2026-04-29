Parco Talenti | arrivano 60 orti e nuove aree gioco dopo 25 anni

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 25 anni, al Parco Talenti sono stati inaugurati 60 nuovi orti e tre aree gioco. L’evento è stato guidato da due funzionari pubblici, che hanno partecipato all’inaugurazione ufficiale. Le nuove installazioni sono state realizzate per offrire spazi dedicati alla coltivazione e al divertimento per le famiglie. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini.

? Cosa sapere Maurizio Veloccia e Paolo Marchionne inaugurano 60 orti e tre aree gioco al Parco Talenti.. L'intervento chiude un progetto urbanistico del Municipio III avviato nel 2001.. Maurizio Veloccia e Paolo Marchionne hanno inaugurato tre nuove aree gioco e 60 orti urbani nel Parco Talenti, segnando un passo decisivo per un progetto urbanistico che i residenti del Municipio III attendono da oltre venticinque anni. L’intervento, che vede la partecipazione diretta dell’assessore all’Urbanistica capitolino e del presidente municipale, non è solo l’apertura di nuovi spazi ricreativi, ma rappresenta il tassello di un mosaico iniziato nel 2001.🔗 Leggi su Ameve.eu

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