Stati generali della comunicazione sui minori l’evento al Maschio Angioino

Si è svolto al Maschio Angioino l’evento intitolato “Stati generali della comunicazione sui minori”, dedicato a analizzare il ruolo della comunicazione giornalistica riguardo ai minori e alle modifiche in corso sulla Carta di Treviso. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla copertura mediatica e alle eventuali regolamentazioni da adottare per tutelare i minori nelle notizie. L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore dell’informazione.

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