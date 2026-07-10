al guercio la cena solidale per anpana

Notizia in breve

Al Guercio si è tenuta una cena solidale organizzata per sostenere l’Associazione Nazionale Protezione Animali e Ambiente. L’evento ha coinvolto partecipanti che hanno contribuito con donazioni e attività di raccolta fondi. La serata ha previsto la partecipazione di volontari e sostenitori, con lo scopo di finanziare progetti di tutela degli animali e di salvaguardia ambientale. La cena rappresenta un momento ricorrente di incontro tra persone interessate a queste tematiche.