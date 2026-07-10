Al Guercio la cena solidale per Anpana
Al Guercio si è tenuta una cena solidale organizzata per sostenere l’Associazione Nazionale Protezione Animali e Ambiente. L’evento ha coinvolto partecipanti che hanno contribuito con donazioni e attività di raccolta fondi. La serata ha previsto la partecipazione di volontari e sostenitori, con lo scopo di finanziare progetti di tutela degli animali e di salvaguardia ambientale. La cena rappresenta un momento ricorrente di incontro tra persone interessate a queste tematiche.
Lucca, 10 luglio 2026 - Torna un appuntamento fisso con la solidarietà, la tutela degli animali e la salvaguardia ambientale. Anche se quest'anno si terrà in una data posticipata rispetto al passato, l’associazione Anpana Lucca organizza la tradizionale cena di beneficenza vegetariana annuale: l'evento, quale autofinanziamento per migliorare le attività della sezione lucchese, si terrà il prossimo 24 luglio in una veste del tutto rinnovata. A ospitare l'iniziativa sarà infatti una nuova location: il ristorante "Il Guercio", situato in via per Camaiore n. 3422, Località Cappella. "Non potendo contare su proventi o rimborsi statali e regionali come accade per le grandi associazioni - fanno presente i vertici di Anpana - è per noi fondamentale il supporto della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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