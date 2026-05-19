Crisi umanitaria a Cuba la risposta locale è ‘No al bloqueo’ | una cena solidale per l' isola

Venerdì 29 si terrà a Ferrara una cena solidale organizzata da diverse realtà politiche e associative, tra cui Alleanza Verdi Sinistra, Possibile, Coalizione Civica e Arci. L’evento mira a raccogliere sostegno per il popolo cubano, in risposta alla crisi umanitaria causata dal blocco economico imposto all’isola. Durante la serata si parlerà della situazione attuale e si promuoveranno iniziative di solidarietà. La manifestazione si inserisce in un più ampio impegno di sensibilizzazione e azione internazionale.

Una serata di solidarietà, approfondimento e impegno internazionale per sostenere il popolo cubano. È questo l’obiettivo dell’evento promosso da Alleanza Verdi Sinistra, Possibile, Coalizione Civica e Arci Ferrara, in programma venerdì 29.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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