A Monza la cena solidale sotto le stelle
A Monza si è tenuta una cena all'aperto organizzata in un vigneto locale, con luci soffuse e musica dal vivo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi persone che, condividendo un pasto, hanno contribuito a sostenere un progetto sociale. La serata ha offerto un’occasione per stare insieme in un’atmosfera tranquilla e conviviale, valorizzando il contesto naturale del vigneto e creando un momento di aggregazione tra i presenti.
Luci soffuse tra i filari dell’unico vigneto produttivo di Monza, musica dal vivo, ottimo cibo e il piacere di stare insieme in una serata davvero speciale per sostenere un progetto sociale. Sabato 6 giugno, dalle 20, l'appuntamento è all'agriparco solidale "Accolti e raccolti” di via Giovanni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
“Le Buone Stelle”: a Battipaglia torna la cena solidale tra alta cucina e impegno socialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.
Leggi anche: Cena sotto le stelle
A Monza la cena (solidale) sotto le stelleLuci soffuse tra i filari dell’unico vigneto produttivo di Monza, musica dal vivo, ottimo cibo e il piacere di stare insieme in una serata davvero speciale per sostenere un progetto sociale. Sabato 6 ... monzatoday.it
E dopo lo spettacolo a #monza tutt? a cena: risotto alla monzese #risottoallamonzese - Facebook facebook
Evento singolarmente più memorabile? [ANTICIPAZIONI TUTTE] reddit
La Cena sotto le stelle. All’Agriparco di TavecchioTorna la Cena sotto le stelle, terza edizione, l’evento top 2024 di Fondazione Tavecchio. Appuntamento domani alle 20.30 per la cena esclusiva, immersi nell’unico vigneto di Monza e Brianza, ... ilgiorno.it