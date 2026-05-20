A Monza la cena solidale sotto le stelle

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza si è tenuta una cena all'aperto organizzata in un vigneto locale, con luci soffuse e musica dal vivo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi persone che, condividendo un pasto, hanno contribuito a sostenere un progetto sociale. La serata ha offerto un’occasione per stare insieme in un’atmosfera tranquilla e conviviale, valorizzando il contesto naturale del vigneto e creando un momento di aggregazione tra i presenti.

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Luci soffuse tra i filari dell’unico vigneto produttivo di Monza, musica dal vivo, ottimo cibo e il piacere di stare insieme in una serata davvero speciale per sostenere un progetto sociale. Sabato 6 giugno, dalle 20, l'appuntamento è all'agriparco solidale "Accolti e raccolti” di via Giovanni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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