A Monza la cena solidale sotto le stelle

A Monza si è tenuta una cena all'aperto organizzata in un vigneto locale, con luci soffuse e musica dal vivo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi persone che, condividendo un pasto, hanno contribuito a sostenere un progetto sociale. La serata ha offerto un’occasione per stare insieme in un’atmosfera tranquilla e conviviale, valorizzando il contesto naturale del vigneto e creando un momento di aggregazione tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui